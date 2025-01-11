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Площадь садов и ягодников в Пензенской области планируется увеличить на 200 га

13:27 | 11.01.2025 | АПК

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Пенза, 11 января 2025. PenzaNews. Площадь садов и ягодников на территории Пензенской области планируется увеличить на 200 га. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Площадь садов и ягодников в Пензенской области планируется увеличить на 200 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Компания «Дукат НовоСад» планирует закладку яблоневого сада площадью порядка 90 га и питомника площадью около 2 га в Бековском и Сердобском районах. Под новые посадки яблонь в Бековском районе раскорчеван участок на месте старой фруктовой плантации», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «Сады Придонья» отвели под плодовые культуры 50 га в Лунинском районе.

«АО «Сургутское» омолодит 10 га яблоневого сада в Спасском районе. Еще на 50 га в Камешкирском и Мокшанском районах высадят смородину и аронию», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области проинформировал, что в 2025 году на закладку и уход за многолетними насаждениями выделено более 91 млн. рублей господдержки.

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