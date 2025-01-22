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В Пензе пройдет агрофорум «Развитие производства сельскохозяйственной продукции в Пензенской области»

16:08 | 22.01.2025 | АПК

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. IX агрофорум «Развитие производства сельскохозяйственной продукции в Пензенской области» состоится на базе Пензенского государственного аграрного университета в пятницу, 31 января.

В Пензе пройдет агрофорум «Развитие производства сельскохозяйственной продукции в Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте Минсельхоза региона, участие в мероприятии примут представители власти, руководители сельскохозяйственных предприятий, а также агрономы, зоотехники и другие специалисты.

В рамках агрофорума запланировано заседание стратегического совета по развитию сельского хозяйства Пензенской области.

Ожидается, что участники мероприятия обсудят вопросы развития растениеводства, животноводства, оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям.

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