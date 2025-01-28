В Беково в 2025 году планируется построить малоэтажный жилой комплекс АПК

Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Малоэтажный жилой комплекс планируется построить в рабочем поселке Беково в 2025 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

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В нем уточняется, что будет возведено 11 домов: 10 — площадью 72 кв. метра и один — 90 кв. метров, а также намечено проложить сети водоснабжения, осуществить мероприятия по электрификации и газификации.

«Стоимость строительства домов составит 66,4 млн. рублей, в том числе 43,7 млн. рублей [будет выделено] из федерального бюджета», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в создание инфраструктуры будет вложено 32,6 млн. рублей, из них 14,9 млн. рублей составят средства федерального бюджета.

«В качестве внебюджетного источника финансирования будут привлечены денежные средства инвестора — АО «Васильевская птицефабрика», — отмечается в нем.

В тексте уточняется, что в настоящее время администрацией Беково ведется подготовка конкурсной документации для последующего заключения муниципальных контрактов на строительство.