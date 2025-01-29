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Объемы производства молока в Пензенской области в 2024 году выросли на 16,3%

13:16 | 29.01.2025 | АПК

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Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Около 433 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в 2024 году, что почти на 61 тыс. тонн или на 16,3% больше, чем в 2023-м. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

Объемы производства молока в Пензенской области в 2024 году выросли на 16,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, рост наблюдается только среди сельскохозяйственных организаций. По итогам 2024 года они увеличили производство молока примерно на 57 тыс. тонн (+27,4%) почти до 318 тыс. тонн.

В хозяйствах населения, а также у крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей наблюдается спад. Эти категории хозяйств в прошлом году произвели 69 тыс. и 46 тыс. тонн молока соответственно, что на 3,9% и 9,3% меньше, чем в 2023 году.

По официальным данным, в 2024 году в Пензенской области в сельскохозяйственных организациях — без учета подсобных хозяйств и СПК — в расчете на одну корову молочного стада надоено 10 тонн 801 кг молока, рост к предыдущему году составил 8,7%.

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