15:58:22 Среда, 19 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На пензенских полях с каждым годом высевают все больше отечественных семян

12:47 | 19.02.2025 | АПК

Печать

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Аграрии Пензенской области с каждым годом все больше отдают предпочтение семенам отечественной селекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза региона.

На пензенских полях с каждым годом высевают все больше отечественных семян. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство сельского хозяйства Пензенской области отмечает, что в последнее время аграрии региона все чаще выбирают семена, выращенные в России, для таких культур, как подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла, которые ранее в основном импортировались. Тенденция к использованию отечественных семян наблюдается уже несколько лет. Это связано с тем, что крупные производители семян переориентировали производство на территорию России», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что отечественная наука также активно развивается, научно-исследовательские институты и центры предоставляют аграриям высококачественные семена и гибриды.

«По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области, доля проверенных семян подсолнечника отечественной селекции выросла на 23% в период с 2022 по 2024 год, сахарной свеклы — на 5,5%, а кукурузы — на 9%. Ожидается, что к весеннему севу 2025 года аграрии региона превзойдут показатели 2024 года», — отмечается в сообщении.

Читайте также
В Нижнем Ломове мужчина ударил бывшую жену вилкой во время обеда В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован
В Тамалинском районе пенсионер угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело В «КБУ» Заречного поступило две единицы спецтехники
В Пензе пассажир такси украл портмоне с деньгами В Кузнецке сгорели баня и хозяйственная постройка, пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама