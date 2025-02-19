На пензенских полях с каждым годом высевают все больше отечественных семян АПК

Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Аграрии Пензенской области с каждым годом все больше отдают предпочтение семенам отечественной селекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза региона.

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«Министерство сельского хозяйства Пензенской области отмечает, что в последнее время аграрии региона все чаще выбирают семена, выращенные в России, для таких культур, как подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла, которые ранее в основном импортировались. Тенденция к использованию отечественных семян наблюдается уже несколько лет. Это связано с тем, что крупные производители семян переориентировали производство на территорию России», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что отечественная наука также активно развивается, научно-исследовательские институты и центры предоставляют аграриям высококачественные семена и гибриды.

«По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области, доля проверенных семян подсолнечника отечественной селекции выросла на 23% в период с 2022 по 2024 год, сахарной свеклы — на 5,5%, а кукурузы — на 9%. Ожидается, что к весеннему севу 2025 года аграрии региона превзойдут показатели 2024 года», — отмечается в сообщении.