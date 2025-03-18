В Пензенской области аграрии приступили к работам по подкормке озимых сельхозкультур АПК

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Аграрии 11 районов Пензенской области приступили к работам по подкормке озимых сельскохозяйственных культур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза региона во вторник, 18 марта.

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«По состоянию на текущую дату к подкормке озимых сельскохозяйственных культур приступили аграрии в Башмаковском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Колышлейском, Лопатинском, Нижнеломовском, Пачелмском, Пензенском, Спасском и Шемышейском районах на площади 8,9 тыс. га», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что под урожай 2025 года озимые культуры посеяны на площади 379,5 тыс. га, из них пшеница — 374,6 тыс. га, рожь — 2,8 тыс. га, тритикале – 2,1 тыс. га.

«По данным специалистов лабораторий и соответствующих организаций, в настоящее время перезимовка посевов проходит без особых отклонений от среднемноголетних значений», — сказано в сообщении.