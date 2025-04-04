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ПФО занимает лидирующие позиции в России по производству продукции животноводства — Минсельхоз

12:49 | 04.04.2025 | АПК

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Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции в России по производству продукции животноводства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ по итогам рабочей поездки министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Пензенскую область, где прошло совещание с представителями органов управления АПК субъектов ПФО.

ПФО занимает лидирующие позиции в России по производству продукции животноводства — Минсельхоз. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Округ занимает лидирующие позиции в стране по производству продукции животноводства и обладает значительным потенциалом для дальнейшего наращивания объемов. По итогам 2024 года на долю регионов ПФО пришлось около четверти производства КРС, птицы и яиц, почти треть — молока и 1/6 часть продукции свиноводства. Кроме того, в округе выпускается 54% отечественного мяса индейки. К 2030 году перед животноводами Приволжского федерального округа стоят амбициозные цели. Они должны произвести 12,3 млн тонн молока, 4,1 млн тонн скота и птицы на убой, а также 14,5 млрд яиц», — сказано в тексте.

Как подчеркнула Оксана Лут, для достижения национальных целей в сфере АПК разработан широкий спектр мер господдержки, в том числе для животноводов. В частности, в 2025 году была введена льготная программа кредитования для строительства и реконструкции свинокомплексов. Одними из первых были одобрены заявки предприятий из Мордовии.

Также в ходе совещания глава Минсельхоза России обратила внимание на необходимость совершенствования системы подготовки специалистов для отрасли и отметила важность создания сети агротехклассов как первой ступени профессиональной ориентации.

Кроме того, по мнению министра, необходимо формировать эффективную систему непрерывного образования, связывающую среднее профессиональное, высшее образование и научную деятельность.


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