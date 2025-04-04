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Производство продукции животноводства к 2030 году должно увеличиться до 20 млн. тонн — Лут

13:25 | 04.04.2025 | АПК

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Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Производство животноводческой продукции в России к 2030 году должно увеличиться до 20 млн. тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Пензенскую область, которая состоялась в минувший четверг, 3 апреля.

Производство продукции животноводства к 2030 году должно увеличиться до 20 млн. тонн — Лут

Фото: Mcx.gov.ru

«В рамках указа АПК к 2030 году должен увеличить объемы производства на 25%. Доля животноводческой продукции, конечно, тоже присутствует в этом показателе. По нашему плану, до 2030 года основные точки роста — это молочная и животноводческая продукция, особенно направление птицеводства и свиноводства. [...] По продукции животноводства мы должны увеличиться до 20 млн. тонн», — цитирует ТАСС Оксану Лут.

В то же время производство молока к 2030 году должно вырасти до 38,5 млн. тонн.

Оксана Лут отметила, что Россия по животноводческой продукции достигла полной самообеспеченности, по итогам 2024 года показатель ожидается на уровне 102%.

«И, конечно, на этом нельзя останавливаться. Потому что у нас есть рынки третьих стран, мы видим там потенциал, и мы понимаем, что можем обеспечить животноводческой продукцией не только себя, но и наших партнеров», — подчеркнула министр.

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе по итогам 2024 года выросло на 2,1% и составило 16,9 млн. тонн.


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