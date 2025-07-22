В Пензенской области стартовала уборочная кампания АПК

Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. Уборочная кампания стартовала в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Аграрии Пензенской области приступили к уборке озимых. Техника вышла на поля на территории 22 районов. Всего предстоит убрать 1 млн. 225 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), подсолнечника и сахарной свеклы. Рассчитываем на неплохой объем урожая. Средняя урожайность зерновых — 44,3 центнера с га, это выше, чем в прошлом году. Планируем произвести не менее 2,7 млн. тонн зерна, 2,2 млн. тонн сахарной свеклы и 650 тыс. тонн масличных культур», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 22 июля.

Олег Мельниченко отметил, что «уборочная страда — ответственный этап в работе сельхозотрасли».

«Это настоящая битва за достойный урожай, в которой важен командный дух», — подчеркнул губернатор.

«Работаем над обеспечением продовольственной безопасности региона», — добавил он.