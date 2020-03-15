Коронавирус COVID-19. Коротко о том, что надо о нем знать и как уберечься Статьи

Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Министерство здравоохранения России обобщило информацию о новом типе коронавирусной инфекции COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019). На сайте федерального ведомства создан специальный раздел, где собраны данные о симптомах заболевания, способах его диагностики, а также даны рекомендации, которые позволят минимизировать риск заражения.

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Распространение COVID-19 в мире вызывает повышенный интерес, однако сведения о коронавирусе зачастую противоречивы. Минздрав советует ориентироваться на официальные источники информации — Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзор.

Что такое коронавирус?

Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

Вирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также контактным путем — при рукопожатии, через предметы обихода.

В числе симптомов наблюдаются повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, бледность, повышение температуры, озноб.

Могут отмечаться такие осложнения, как отит, синусит, бронхит, пневмония, сепсис, миокардит и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Какие страны не рекомендуется посещать?

30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) объявил о пандемии COVID-19.

Россиянам рекомендовано избегать поездок в страны, в которых регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции. Перечень тех из них, где имеется угроза безопасности жизни и здоровья граждан, ежедневно публикуется на сайте Ростуризма.

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Так, по состоянию на 15 марта, в связи с режимом угрозы безопасности следует отказаться от визитов в Китай, Южную Корею, Иран и Италию.

Статья 14 федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» дает право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата полной стоимости до начала путешествия.

На сайте Федерального агентства по туризму также размещена информация о том, как вернуть деньги в случае отказа от визита в страну, в отношении которой данный режим не введен.

Избегать мест массового скопления людей

Как и всегда в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест. Это касается и торговых центров, и транспорта в час пик.

Также лучше на время отказаться от посещения спортивных и зрелищных мероприятий — концертов, спектаклей и выставок.

Не контактировать с людьми, имеющими признаки ОРВИ

Одна из важнейших рекомендаций — избегать контакта с людьми, которые кашляют, чихают и имеют другие признаки простуды. Пребывание с ними в одном помещении необходимо свести к минимуму.

Каждый должен осознавать ответственность перед окружающими. При появлении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.

Следует использовать одноразовую медицинскую маску. Если ее нет, при кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот одноразовым платком или салфеткой, в крайнем случае — областью локтевого сгиба.

Соблюдать правила личной гигиены

В условиях риска распространения коронавирусной инфекции нужно как можно чаще мыть руки с мылом. При отсутствии такой возможности следует использовать одноразовые спиртовые или увлажняющие гигиенические салфетки. Прикасаться к лицу и глазам можно только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

Кроме того, желательно ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. В людных местах рекомендуется не трогать ручки, перила, другие предметы и поверхности.

В помещениях следует регулярно проводить влажную уборку и проветривание.

По материалам министерства здравоохранения России