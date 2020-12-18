Работа в «Ростелекоме»: как технологичность компании позволила сотрудникам повысить эффективность в период пандемии Статьи

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Пандемия коронавируса повлияла на российский рынок труда. Помимо оптимизации привычных бизнес-процессов и решения текущих кадровых задач, компании столкнулись с необходимостью соблюдения актуальных санэпидправил, полного или частичного перевода персонала на удаленку, адаптации сотрудников к новым реалиям. Работодатели стали ломать голову над тем, как сохранить кадры, сберечь здоровье людей и повысить их вовлеченность. Этими же вопросами весной 2020 года задались и в «Ростелекоме». Найденные на них ответы позволили провайдеру справиться с вызовами пандемии и выполнить обязательства, взятые на себя в качестве цифрового партнера государства, бизнеса и населения.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Поиск оптимальных решений начали сразу, как только повседневную жизнь стали определять самоизоляция, социальное дистанцирование и прочие ограничительные меры.

Переход из офиса на удаленку. Как организовать работу из дома?

В макрорегиональном филиале «Волга» ПАО «Ростелеком», объединяющем филиалы в 13 регионах Поволжья, за две недели на дистанционную работу перевели более 8 тыс. человек — 41% сотрудников.

В связи с этим возникло три основные проблемы: как быстро развернуть удаленные рабочие места, научить людей выполнять текущие задачи в онлайн-режиме и обеспечить безопасность специалистов.

Решением этих вопросов делится директор по организационному развитию и управлению персоналом МРФ «Волга» Ирина Мальцева.

«Был оперативно организован удаленный доступ к рабочим сервисам. Сотрудники могли воспользоваться домашними компьютерами. Если оргтехники не было, мы обеспечивали людей ноутбуками и гарнитурой», — рассказывает она.

Большое внимание компания уделила информационной поддержке персонала.

Так, «Ростелеком» запустил портал, посвященный удаленной работе. На нем, по словам Ирины Мальцевой, можно найти много полезного, начиная от симптомов COVID-19 и заканчивая техническими аспектами. Также был создан чат-бот «Аленка-удаленка», дающий инструкции о порядке действий в различных ситуациях, а собственный онлайн-университет практически сразу предложил курсы, которые и сегодня пользуются популярностью: для сотрудников — как организовать дистанционную работу дома, для руководителей — как наладить взаимодействие распределенной удаленной команды.

Директор по организационному развитию и управлению персоналом МРФ «Волга» обращает внимание на то, что здоровье работников с самого начала пандемии было для компании на первом месте. Поэтому акцент сделали на их обеспечении средствами индивидуальной защиты, регулярном информировании о мерах предосторожности и минимизации контактов внутри организации.

Что немаловажно, в условиях распространения коронавируса все сотрудники «Ростелекома» получили доступ к услугам телемедицины.

«Можно сказать, что ковид стал таким мощным импульсом и помощником в цифровой трансформации многих компаний, а для нас это было временем очень быстрых и очень оптимальных решений», — подчеркивает Ирина Мальцева.

Экосистема удаленной работы. Как наладить коммуникацию и не потерять дух команды?

По объективным причинам люди стали реже видеться. На смену живому человеческому общению пришло виртуальное. В этих условиях работодателю было важно понимать, что беспокоит сотрудников и что сказывается на их эффективности.

Как показали результаты пульс-опросов, сначала работников «Ростелекома» в Поволжье волновала ситуация в стране в целом. В этой связи было решено оперативно доводить до них актуальные сведения об обстановке в каждом из регионов.

«Уже через два месяца ключевой вопрос, который стал беспокоить сотрудников, — это их будущее, их карьера и, конечно же, перспектива их работы», — говорит Ирина Мальцева, отмечая, что это позволило соответствующим образом скорректировать внутренние коммуникации в компании.

Не менее важной задачей оказалось сохранение той эмоциональной составляющей, того командного настроя, который был создан в коллективе до пандемии.

Запланированные корпоративные мероприятия отменять не стали. Просто перенесли их в онлайн. Так, за последние месяцы на территории макрорегионального филиала были проведены полюбившиеся сотрудникам квизы и спортивный фестиваль «Свой ритм на Волге». В январе во второй раз состоится кинофестиваль «Клиент onelove».

«Казалось, что удаленка — это преграда для общения. На самом деле с помощью наших мероприятий, нашей сплоченности эти границы были полностью разрушены. Например, в спортфесте не было ни территориальных, ни должностных барьеров, в одной спортивной команде сплотились сотрудники из разных регионов», — поясняет Ирина Мальцева.

По ее словам, в компании создана экосистема удаленной работы, по эффективности конкурирующая, а где-то и превосходящая привычные форматы.

«В центре созданной экосистемы находится сотрудник. Все автоматизированные процессы организованы с учетом его интересов. Человек пришел в компанию — ему помогает чат-бот «Адапи», нужно пройти обучение — помогает онлайн-университет, есть вопрос про удаленку — заходим на внутрикорпоративный портал или в чат-бот, обращаемся в call-центр», — рассказывает Ирина Мальцева.

Помимо прочего, руководству «Ростелекома» пришлось решать личностные проблемы работников: одни не могли дома сосредоточиться на делах, другие стали эмоционально выгорать, поскольку им не удавалось найти баланс между работой и личной жизнью, третьи с трудом справлялись с информационной нагрузкой. Выход каждый раз находили в зависимости от ситуации. Кому-то было достаточно изменить график работы, другим предлагали пройти курс «Ты и стресс», позволяющий по-новому оценить происходящее.

Технологии в помощь бизнесу. Какие решения выбрал «Ростелеком» в период пандемии?

Провайдер цифровых услуг в период распространения коронавируса сделал ставку на такие технологические решения, которые способны помочь оптимизировать процессы внутри компании не в ущерб качеству.

Ирина Мальцева открыто делится информацией о том, какие сервисы используют в макрорегиональном филиале «Волга», пока часть персонала находится на удаленке.

Это, например, платформа TrueConf для видеоконференций, Miro – для работы над проектами, дашборды для мониторинга производительности.

Кроме того, в настоящее время 200 сотрудников тестируют капсульное решение VDI (Virtual Desktop Infrastructure), позволяющее работать в облаке и не быть привязанным к конкретному рабочему месту в офисе.

Итоги. О чем свидетельствуют цифры?

Говоря об итогах проведенной за последние месяцы работы, директор по организационному развитию и управлению персоналом МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» подчеркивает, что связисты всегда были нацелены на результат. Период пандемии COVID-19 не стал исключением. В целом, уточняет Ирина Мальцева, эффективность сотрудников стала выше.

Согласно сведениям, имеющимся в открытом доступе, по итогам III квартала 2020 года выручка провайдера по сравнению с III кварталом 2019-го выросла на 13% до 135 млрд. рублей. При этом выручка мобильного бизнеса увеличилась на 14% год к году, выручка от цифровых сервисов — на 62%.

«Ростелеком» не приостанавливал разработку новых услуг и сервисов. Например, была создана система дистанционного электронного голосования, которую успешно апробировали в нескольких субъектах РФ в сентябре 2020 года.

В продвижении HR-бренда также получилось добиться хороших результатов. В ноябре Forbes обнародовал рейтинг лучших работодателей, в котором «Ростелеком» занял 11-ю строчку.

Ирина Мальцева убеждена, что такие корпоративные ценности, как технологичность, человечность, простота и развитие, в период пандемии проявились особенно явно.

«Наверное, четыре наши базовые ценности дали нам такую возможность выигрывать на рынке и, конечно, повышать лояльность, вовлеченность сотрудников», — отмечает она.

Полученный опыт сегодня позволяет «Ростелекому» рассматривать возможность сохранения дистанционного режима работы для части персонала и после пандемии. Однако пока речь идет не об удаленке в чистом виде, а, скорее, о комбинированном формате, когда сотрудники смогут работать как дома, так и в командах.

Светлана Полосина