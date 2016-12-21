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В Заречном осуждены члены ОПГ, грабившие людей при помощи электрошокера и кабеля

17:21 | 21.12.2016 | Криминал

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Заречный, 21 декабря 2016. PenzaNews. Пятеро жителей Заречного Пензенской области 1980–1991 годов рождения осуждены за разбой и вымогательства с применением насилия.

В Заречном осуждены члены ОПГ, грабившие людей при помощи электрошокера и кабеля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период с августа 2013 года по февраль 2015 года мужчины на территории Пензы и Заречного совершили открытые хищения имущества с применением насилия с использованием электрошокера и телевизионного кабеля в отношении двоих потерпевших, разбойное нападение еще на одного человека с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершили вымогательства сотовых телефонов, компьютерной техники и денежных средств в отношении еще четверых людей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что лидеру организованной преступной группы назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год после освобождения.

«Другим членам преступной группы назначено лишение свободы от 7,5 до 9,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.
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