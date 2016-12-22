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Житель Башмаковского района обвиняется в убийстве пенсионера лопатой

11:17 | 22.12.2016 | Криминал

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Башмаково, 22 декабря 2016. PenzaNews. 61-летний житель поселка Новознаменский Башмаковского района Пензенской области обвиняется в убийстве пенсионера лопатой.

Житель Башмаковского района обвиняется в убийстве пенсионера лопатой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обвиняемый в зимний период проживал в доме в поселке Новознаменский у своего 67-летнего знакомого. Вечером 18 декабря при распитии спиртного между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений, высказанных хозяином дома в адрес постояльца. В ходе конфликта обвиняемый деревянной лопатой нанес множественные удары в область головы пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз», — добавила собеседница агентства.
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