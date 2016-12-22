Под Пензой мужчина приговорен к 7 годам за убийство из-за отказа в сексе Криминал

Мокшан, 22 декабря 2016. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 57-летнему жителю села Богородское Мокшанского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве женщины.

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«В августе 2016 года, распивая с потерпевшей спиртные напитки, мужчина предложил ей вступить с ним в половую связь, на что получил отказ в грубой форме. С целью пресечения оскорбительных высказываний в свой адрес собутыльник нанес женщине не менее 12 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что также суд обязал мужчину компенсировать сыну убитой моральный вред в размере 500 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.