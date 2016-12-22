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Осуждены мужчины из Пензы, перевозившие героин в своих желудках

18:25 | 22.12.2016 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Обвинительный приговор вынесен в отношении двоих 34-летних жителей Пензы, перевозивших наркотик в своих желудках.

Осуждены мужчины из Пензы, перевозившие героин в своих желудках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сентябре 2016 года указанные граждане, взяв в микрофинансовой организации заемные денежные средства, отправились в Москву для приобретения героина. Купив у неустановленного следствием лица почти 57 граммов, они разделили наркотик между собой, упаковали в герметичные свертки и проглотили их», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ в Мокшанском районе при попытке провезти героин в Пензенскую область.

«Партия наркотического средства была обнаружена и изъята», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что в зависимости от роли каждого мужчины приговорены к лишению свободы на срок 5,5 и 3,5 года с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима соответственно.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила она.
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