Осуждены мужчины из Пензы, перевозившие героин в своих желудках Криминал

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Обвинительный приговор вынесен в отношении двоих 34-летних жителей Пензы, перевозивших наркотик в своих желудках.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сентябре 2016 года указанные граждане, взяв в микрофинансовой организации заемные денежные средства, отправились в Москву для приобретения героина. Купив у неустановленного следствием лица почти 57 граммов, они разделили наркотик между собой, упаковали в герметичные свертки и проглотили их», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ в Мокшанском районе при попытке провезти героин в Пензенскую область.

«Партия наркотического средства была обнаружена и изъята», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что в зависимости от роли каждого мужчины приговорены к лишению свободы на срок 5,5 и 3,5 года с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима соответственно.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила она.