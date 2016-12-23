Житель Заречного обвиняется в контрабанде наркотиков из Китая Криминал

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. 31-летний житель Заречного Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении особо тяжких преступлений, в том числе контрабанде наркотиков в особо крупном размере и использовании подложных документов.

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«В ходе расследования установлено, что обвиняемый приобрел у неизвестных лиц два поддельных паспорта, в которых были использованы его фотографии. На эти паспорта он заказывал через Интернет посылки с синтетическими наркотиками, которые поступали из Китая. В своем гараже злоумышленник фасовал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Через Интернет он получал заказы на приобретение наркотиков и после поступления денежных средств выезжал в Пензу, где делал закладки, в которых оставлял товар», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские получили оперативную информацию о противоправной деятельности злоумышленника в декабре 2015 года, после чего он был задержан.

«При личном досмотре и в ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли около 200 граммов синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту. Также в доме злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли поддельные паспорта и более 2 млн. рублей», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что в дальнейшем у мужчины было изъято еще более 1 кг наркотика.

«В настоящее время житель Заречного находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — резюмировали в полиции.