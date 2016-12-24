Житель Никольского района лишился 200 тыс. рублей, поверив в вознаграждение от Сбербанка Криминал

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Полиция Никольского района Пензенской области начала проверку по факту мошенничества в отношении 44-летнего мужчины, который лишился денег, попав на фишинговый сайт.

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«По словам мужчины, он зашел на сайт, внешне похожий на сервис «Сбербанк Онлайн», где увидел сообщение о выплате вознаграждения клиентам Сбербанка на сумму 10 тыс. рублей. Перейдя по ссылке, на вновь открывшейся странице он ввел реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что вскоре мужчина был проинформирован о списании с банковской карты 7 тыс. 456 рублей и еще 173 тыс. рублей — с кредитной.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.