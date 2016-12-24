17:41:20 Суббота, 24 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Житель Никольского района лишился 200 тыс. рублей, поверив в вознаграждение от Сбербанка

16:28 | 24.12.2016 | Криминал

Печать

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Полиция Никольского района Пензенской области начала проверку по факту мошенничества в отношении 44-летнего мужчины, который лишился денег, попав на фишинговый сайт.

Житель Никольского района лишился 200 тыс. рублей, поверив в вознаграждение от Сбербанка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам мужчины, он зашел на сайт, внешне похожий на сервис «Сбербанк Онлайн», где увидел сообщение о выплате вознаграждения клиентам Сбербанка на сумму 10 тыс. рублей. Перейдя по ссылке, на вновь открывшейся странице он ввел реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что вскоре мужчина был проинформирован о списании с банковской карты 7 тыс. 456 рублей и еще 173 тыс. рублей — с кредитной.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор мечтал стать механизатором, учителем и военным Иван Белозерцев рассказал, чего бы он попросил у Золотой рыбки
Пензенский «Дизель» объявил акцию «Принеси на матч мягкую игрушку!» Житель Пензы подозревается в краже соседских колес из кладовки на этаже
В Пензе выявлено еще два базара с елками неизвестного происхождения В Пензе с проспекта Строителей убран самовольно установленный павильон
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама