Жительница Сердобского района перечислила «покупателю квартиры» более 70 тыс. рублей Криминал

Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. 55-летняя жительница Сердобского района Пензенской области лишилась более 70 тыс. рублей, пытаясь продать квартиру через сайт Avito.ru.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону, на ее телефон позвонил потенциальный покупатель.

«Он сказал, что хочет приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты мужчина попросил собеседницу пройти до ближайшего банкомата. Под диктовку незнакомца она подключила услугу «Мобильный банк» на неизвестный ей номер, а затем произвела несколько денежных переводов на общую сумму 73 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.