В Кузнецке изъято 600 бутылок алкоголя с признаками контрафактности Криминал

Кузнецк, 25 декабря 2016. PenzaNews. Полицейские обнаружили более 600 бутылок алкогольной продукции с признаками контрафактности в гаражном кооперативе на улице Маяковского в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Данная продукция изъята», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в ходе оперативно-профилактических мероприятий совместно с бойцами ОМОН из заведения на улице Белинского изъято 35 единиц игорного оборудования.

«Также в одном из баров Кузнецка было изъято оборудование, предназначенное для проведения азартных игр», — отметили в пресс-службе.

По данным фактам проводятся проверки.