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В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве 29-летней женщины

16:40 | 26.12.2016 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. 30-летний житель Сердобска Пензенской области задержан по подозрению в убийстве 29-летней женщины, тело которой с колото-резаными ранениями было обнаружено в минувшее воскресенье, 25 декабря.

В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве 29-летней женщины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, накануне вечером девушка вместе со своим знакомым вернулась из гостей домой, где в ходе выяснения отношений и произошедшей ссоры подозреваемый ножом нанес множественные удары в область шеи и тела потерпевшей. От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей, женщина скончалась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что ранее злоумышленник был судим за грабеж.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Следователем выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала собеседница агентства.
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