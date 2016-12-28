До 5 лет колонии грозит мужчине за угон машины с СТО под Пензой Криминал

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет грозит 21-летнему жителю села Константиновка Пензенской области, который подозревается в угоне машины с территории станции техобслуживания.

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«По словам молодого человека, его друг, который работает на СТО, пригласил его выпить. Во время распития спиртных напитков злоумышленник обратил внимание на автомашину, которая стояла на территории станции. В замке зажигания были оставлены ключи. Подозреваемый дождался, когда друг уснет, сел в автомобиль и уехал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что злоумышленник решил доехать до своей жены, однако по дороге машина сломалась, а починить ее самостоятельно у него не получилось.

«Он бросил автомобиль на дороге, а сам отправился домой пешком. На следующее утро за ним приехали сотрудники полиции», — сказали в управлении.

В пресс-службе отметили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

«По его словам, умысла на хищение автомашины у него не было — он просто решил покататься. Права управления транспортным средством у него нет, так как водительского удостоверения он никогда не получал. В содеянном он раскаялся», — уточнили в УМВД.