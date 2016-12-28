В Пензе вонзившая нож в грудь сожителя женщина обвиняется в покушении на убийство Криминал

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. 30-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство сожителя в ходе ссоры, произошедшей между ними в квартире дома на улице Ангарской в Пензе.

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«По данным следствия, вечером 21 декабря между 25-летним мужчиной и его сожительницей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Ангарской в Пензе, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что злоумышленница дала признательные показания.

«Ей предъявлено обвинение. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.