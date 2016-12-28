19:23:53 Среда, 28 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе вонзившая нож в грудь сожителя женщина обвиняется в покушении на убийство

14:48 | 28.12.2016 | Криминал

Печать

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. 30-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство сожителя в ходе ссоры, произошедшей между ними в квартире дома на улице Ангарской в Пензе.

В Пензе вонзившая нож в грудь сожителя женщина обвиняется в покушении на убийство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 21 декабря между 25-летним мужчиной и его сожительницей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Ангарской в Пензе, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что злоумышленница дала признательные показания.

«Ей предъявлено обвинение. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Первый в Пензе детский технопарк будет назван «Кванториум» В пензенском региональном центре президентской библиотеки зарегистрирован 2017-й читатель
В зоопарке Пензы рассказали, как проходило переселение белого медведя в новый вольер В Беково на женщину завели дело из-за ложного доноса на приятеля дочери
Административная комиссия Железнодорожного района Пензы выписала штрафы на 2 млн. рублей Пензенские абоненты «МегаФона» могут посмотреть «Елки» бесплатно
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама