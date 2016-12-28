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В Беково на женщину завели дело из-за ложного доноса на приятеля дочери

15:23 | 28.12.2016 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» возбуждено в отношении 50-летней жительницы рабочего поселка Беково Пензенской области.

В Беково на женщину завели дело из-за ложного доноса на приятеля дочери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в декабре 2016 года женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о совершении незаконного проникновения к ней в домовладение, обвинив в этом приятеля дочери, заведомо зная, что молодой человек пришел в дом по приглашению», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в ходе проверки эти данные не подтвердились, и злоумышленница призналась в оговоре мужчины.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.
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