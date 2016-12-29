В Пензе при распитии купленного на милостыню спиртного один бомж зарезал другого — СКР Криминал

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. 51-летний бездомный, проживавший на территории Пензы без регистрации, обвиняется в убийстве 38-летнего бродяги, тело которого с колото-резаным ранением спины было обнаружено в расселенном доме на площади Мироносицкой 19 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«По версии следствия, вечером 18 декабря обвиняемый и его сожительница пришли в расселенный дом, где проживали их знакомые. На полученные гостями в качестве милостыни денежные средства компания приобрела спиртное. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и нанес удар в область спины оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала Людмила Фомина.