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В Пензе при распитии купленного на милостыню спиртного один бомж зарезал другого — СКР

09:52 | 29.12.2016 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. 51-летний бездомный, проживавший на территории Пензы без регистрации, обвиняется в убийстве 38-летнего бродяги, тело которого с колото-резаным ранением спины было обнаружено в расселенном доме на площади Мироносицкой 19 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

В Пензе при распитии купленного на милостыню спиртного один бомж зарезал другого — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 18 декабря обвиняемый и его сожительница пришли в расселенный дом, где проживали их знакомые. На полученные гостями в качестве милостыни денежные средства компания приобрела спиртное. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и нанес удар в область спины оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала Людмила Фомина.
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