Мошенник из сахалинского СИЗО по телефону выманивал деньги у пензенских пенсионеров Криминал

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска установили причастность мужчины, находящегося в СИЗО управления ФСИН России по Сахалинской области, к совершению мошенничества в отношении пензенских пенсионеров.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, 34-летний житель Челябинской области по телефону убеждал каждого из пожилых людей, что его внук попал в ДТП, а для освобождения от уголовной ответственности нужно перечислить деньги.

«Всего от действий злоумышленника пострадали четверо пожилых граждан в возрасте от 81 до 88 лет», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела», — сказали в управлении.