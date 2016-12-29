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Укравший у матери шубу житель Пензенской области отработает 300 часов

14:41 | 29.12.2016 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Наказание в виде 300 часов обязательных работ назначено жителю Колышлейского района Пензенской области, который признан судом виновным в краже норковой шубы у собственной матери.

Укравший у матери шубу житель Пензенской области отработает 300 часов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Колышлейского районного суда, мужчина, проживавший в одном доме с матерью, похитил меховое изделие стоимостью 60 тыс. рублей из ее комнаты, после чего скрылся с места преступления.

«Похищенным имуществом он распорядился впоследствии по своему усмотрению, причинив матери имущественный ущерб, являющийся для нее значительным», — сказал собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что женщина сама попросила назначить своему ранее не судимому сыну, который возместил причиненный ущерб, наименее строгое наказание.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавил он.
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