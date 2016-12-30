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В Пензе бывший адвокат получил 3,5 года условно за нападение на продавца шаурмы

13:23 | 30.12.2016 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно назначено 35-летнему жителю Пензы, который, будучи адвокатом, совершил разбойное нападение на киоск по продаже шаурмы.

В Пензе бывший адвокат получил 3,5 года условно за нападение на продавца шаурмы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в августе 2016 молодой человек, имеющий на тот период статус адвоката, вооружившись туристическим ножом, в помещении торгового павильона «Шаурма» напал на продавца, работающего у индивидуального предпринимателя. Приставив нож к его спине, он потребовал передачи ему всех имевшихся в кассе денежных средств. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, продавец локтем ударил нападавшего в живот и вырвался. Пресекая преступные действия, потерпевший сумел схватить злоумышленника за руку и нанести ему удар ногой в грудь, после чего подсудимый с места преступления скрылся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в период следствия мужчина был исключен из реестра адвокатов Пензенской области.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — уточнила собеседница агентства.
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