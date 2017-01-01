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Желая помочь зятю после ДТП, пенсионерка из Пензы перечислила деньги мошеннику

12:29 | 01.01.2017 | Криминал

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Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. 71-летняя пенсионерка из Пензы попалась на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за ее зятя.

Желая помочь зятю после ДТП, пенсионерка из Пензы перечислила деньги мошеннику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос зятя, сказал, что совершил ДТП и ему необходимы деньги на оплату штрафа», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, пенсионерка в торговом павильоне перечислила на счет чужого абонентского номера сотовой связи 15 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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