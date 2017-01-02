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В Пензе ставший очевидцем преступления полицейский пустился в погоню и задержал грабителя

12:22 | 02.01.2017 | Криминал

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Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Сотрудник управления МВД России по городу Пензе, находившийся за рулем автомобиля в пробке в свободное от работы время и ставший случайным свидетелем преступления, задержал злоумышленника.

В Пензе ставший очевидцем преступления полицейский пустился в погоню и задержал грабителя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Инцидент произошел около 19.00. Жительница Пензы возвращалась домой с работы. В тот момент, когда она проходила мимо дома по улице Калинина, к ней подошел незнакомый мужчина и толкнул ее в плечо. Затем, воспользовавшись замешательством потерпевшей, он открыто похитил у нее сумку, в которой находились кошелек с деньгами, мобильный телефон, банковская карта и паспорт. Женщина громко закричала, привлекая внимание прохожих, и побежала за злоумышленником», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что сотрудник полиции, увидев происходящее, выбежал из машины и стал преследовать подозреваемого.

«Пытаясь скрыться от преследования, злоумышленник бросил сумку потерпевшей на проезжую часть и побежал дальше. Однако он был задержан полицейским, который передал его прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что подозреваемый оказался 37-летним жителем Шемышейского района, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном и пояснил, что приехал в Пензу из села Усть-Уза для поиска работы. В течение дня он прошел пешком от района Гидростроя до улицы Калинина, однако подходящей работы для себя не нашел. Свои действия гражданин объяснил тем, что у него оставалось всего 150 рублей, и этих денег ему было недостаточно для того, чтобы в тот же день вернуться домой. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в УМВД.
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