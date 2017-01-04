В Пензе две молодые матери попались на краже одежды из торгового центра
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Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Две 26-летние жительницы Пензы, воспитывающие несовершеннолетних детей, подозреваются в краже четырех курток и брюк общей стоимостью около 40 тыс. рублей из торгового центра, расположенного на проспекте Строителей.
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Действия злоумышленниц зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в зале, а задержали их после того, как сработала антикражная сигнализация.
По факту кражи группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.
«Как поясняют сами девушки, кражу они совершили в силу тяжелого материального положения», — отметила следователь отдела №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе Екатерина Чернова.
Она уточнила, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящий момент похищенное имущество возвращено торговому центру», — уточнила следователь.