Жительница Воронежской области подозревается в краже кошелька на остановке в Пензе Криминал

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 26-летнюю жительницу Воронежской области, которая подозревается в краже кошелька у 39-летней жительницы Пензы на остановке общественного транспорта на проспекте Строителей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в кошельке, вытащенном из кармана куртки, были деньги в сумме 18 тыс. рублей и банковская карта.

«Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она была задержана, опрошена и призналась в содеянном, пояснив, что похищенное потратила на личные нужды», — добавили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.