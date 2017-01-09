В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард Криминал

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 34-летнего жителя Пензы, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, к краже телевизора из столовой на улице Фрунзе, который злоумышленник спрятал в снегу, а затем сдал в ломбард.

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«Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что накануне совершения преступления употреблял спиртные напитки. В ночное время он проходил мимо столовой, в которой несколько раз был ранее, и решил совершить кражу. Злоумышленник проник в помещение через окно. Телевизор он упаковал в мешки, вынес из помещения и спрятал в снегу. Днем мужчина вернулся за похищенным имуществом и сдал его в ломбард», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что впоследствии полицейские изъяли телевизор и вернули его законному владельцу.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения — арест», — добавили в полиции.