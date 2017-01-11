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В Пензе бывший заключенный признался в продаже украденного компьютера за 1,5 тыс. рублей

08:59 | 11.01.2017 | Криминал

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. 41-летний житель Пензенской области, освобожденный из мест лишения свободы в декабре, подозревается в краже монитора, системного блока, компьютерной мыши и роутера из комнаты знакомой в общежитии, которые он продал за 1,5 тыс. рублей.

В Пензе бывший заключенный признался в продаже украденного компьютера за 1,5 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«40-летняя потерпевшая пояснила полицейским, что накануне кражи в своей комнате она употребляла спиртные напитки в компании знакомого. Она знала о нем лишь то, что зовут его Геннадий, и он недавно вышел на свободу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские изучили поступившие из исправительных колоний региона данные о гражданах.

«Подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Он был опрошен и признался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что после знакомства с потерпевшей на протяжении двух дней распивал с ней алкогольные напитки. Когда подруга попросила его уйти, чтобы самой отправиться в гости, подозреваемый решил воспользоваться ее отсутствием для совершения кражи. Через окно общей кухни он проник в коммунальную квартиру, зашел в комнату, которая была не заперта, сложил ценные вещи в сумку и через окно выбрался на улицу», — сказали в полиции.

В управлении уточнили, что похищенное имущество он реализовал в районе Центрального рынка.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в пресс-службе.
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