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В Пензе разыскивают мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой

09:57 | 12.01.2017 | Криминал

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Следователи устанавливают личность и местонахождение мужчины, который подозревается в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Пензе.

В Пензе разыскивают мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, инцидент произошел 8 декабря на первом этаже дома на улице 8 Марта.

«По показаниям потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого, а также его словесный портрет. На вид ему около 35–37 лет, рост 165 см. Он среднего телосложения, нос большой, с горбинкой, лицо маленькое, щеки впалые, коротко стриженный, на лице была небольшая светлая щетина», — уточнила собеседница агентства.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она отметила, что в момент совершения преступления подозреваемый был одет в серую куртку без капюшона, темные штаны и серую шапку с отворотом.

«На шапке сбоку имелся светло-серый квадрат, на котором была надпись английскими буквами черным цветом. Мужчина в правой руке держал голубой пакет с цветами красного и желтого цветов», — добавила Людмила Фомина.

По имеющейся информации, злоумышленник в подъезде демонстрировал ребенку свои половые органы.
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