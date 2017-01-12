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Вступил в силу приговор ударившему топором собутыльника ревнивцу из Сердобска

15:20 | 12.01.2017 | Криминал

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Сердобск, 12 января 2017. PenzaNews. Приговор Сердобского городского суда Пензенской области, которым 62-летний Виктор Калинин осужден к 2,5 годам исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор ударившему топором собутыльника ревнивцу из Сердобска

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В августе мужчина распивал спиртные напитки в доме своего знакомого в селе Куракино в компании с 45-летней супругой, потерпевшим и его товарищем. Он уличил жену в измене ему с потерпевшим, но получил от последнего отпор и вынужден был вернуться на кухню дома. Через некоторое время подсудимый вернулся в комнату с топором и ударил лежавшего на диване знакомого по голове», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что, посчитав наказание слишком строгим, Виктор Калинин обжаловал приговор в апелляционном порядке.

« Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — отметила собеседница агентства.
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