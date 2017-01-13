В Пензе поймали воровку, в несколько приемов вынесшую из магазина понравившиеся ткани Криминал

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения помогли полицейским поймать злоумышленницу, которая воспользовалась отсутствием продавца в отделе тканей одного из магазинов на проспекте Победы в Пензе и в несколько заходов похитила понравившийся товар.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, недостача тканей общей стоимостью 10 тыс. рублей была обнаружены при инвентаризации.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции ознакомились с записями камер видеонаблюдения, установленных на здании магазина, и обнаружили фрагмент, на котором был запечатлен момент кражи. Женщина несколько раз заходила в магазин и выходила с большими свертками в руках, которые складывала в припаркованный неподалеку автомобиль. Сотрудники угрозыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась 25-летняя жительница Пензы», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что подозреваемая призналась в краже.

«Она пояснила, что решила воспользоваться моментом, когда продавец вышла на склад и оставила товар без присмотра. Каждый раз, когда продавец несколько раз отлучалась на склад, злоумышленница брала понравившиеся вещи и относила их в автомобиль. Похищенное она привезла домой, где товар обнаружили и изъяли сотрудники полиции», — отметили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, виновной грозит до 2 лет лишения свободы.