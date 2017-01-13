16:36:19 Пятница, 13 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе поймали воровку, в несколько приемов вынесшую из магазина понравившиеся ткани

11:45 | 13.01.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения помогли полицейским поймать злоумышленницу, которая воспользовалась отсутствием продавца в отделе тканей одного из магазинов на проспекте Победы в Пензе и в несколько заходов похитила понравившийся товар.

В Пензе поймали воровку, в несколько приемов вынесшую из магазина понравившиеся ткани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, недостача тканей общей стоимостью 10 тыс. рублей была обнаружены при инвентаризации.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции ознакомились с записями камер видеонаблюдения, установленных на здании магазина, и обнаружили фрагмент, на котором был запечатлен момент кражи. Женщина несколько раз заходила в магазин и выходила с большими свертками в руках, которые складывала в припаркованный неподалеку автомобиль. Сотрудники угрозыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась 25-летняя жительница Пензы», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что подозреваемая призналась в краже.

«Она пояснила, что решила воспользоваться моментом, когда продавец вышла на склад и оставила товар без присмотра. Каждый раз, когда продавец несколько раз отлучалась на склад, злоумышленница брала понравившиеся вещи и относила их в автомобиль. Похищенное она привезла домой, где товар обнаружили и изъяли сотрудники полиции», — отметили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, виновной грозит до 2 лет лишения свободы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предложено разъяснять трудящимся правила расчета больничного и выдавать витамины В Пензе свидетеля по делу о нападении на подростка уличили в даче ложных показаний
В Пензе учредителей УК попросят заняться эффективностью их работы Под Пензой вступил в силу приговор по делу о хранении 30 кг марихуаны
Замглавы Минздрава призвала простуженных пензенцев не заниматься самолечением Пензенская область заняла 18 место в дельфийском рейтинге регионов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама