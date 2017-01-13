По факту убийства мужчины в селе Хопер возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства 36-летнего жителя села Хопер Колышлейского района Пензенской области.

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«По данным следствия, 22-летний подозреваемый, проживающий в Пензе, в минувшую среду, 11 января, приехал к родственникам в село Хопер. На следующий день молодой человек после распития алкоголя вспомнил старые обиды на одного из местных жителей, взял кухонный нож и направился в дом, где находился обидчик. Разыскав мужчину, подозреваемый нанес ему один удар в область груди, после чего вернулся к себе домой и лег спать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что потерпевший скончался через непродолжительное время.

«Злоумышленник задержан. Он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — пояснила собеседница агентства.