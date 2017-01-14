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Жительница Пензы попала в больницу с ножевым ранением после отказа дать денег сыну

12:26 | 14.01.2017 | Криминал

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Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. 23-летний житель Пензы подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, которая была доставлена в больницу с ножевым ранением.

Жительница Пензы попала в больницу с ножевым ранением после отказа дать денег сыну

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пострадавшая пояснила, что сын ударил ее ножом дома по месту жительства. Подозреваемый был задержан полицейскими на месте происшествия. Мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности, нигде не работал и находился на иждивении матери», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, по словам подозреваемого, они с матерью отмечали праздник и употребляли спиртные напитки.

«Родственники поссорились, и мужчина ушел из дома. Когда вечером он вернулся, то стал требовать у матери деньги. Женщина сказала, что средств у нее нет. После этого молодой человек вооружился ножом и нанес потерпевшей один удар в область груди. Женщина стала терять сознание и попросила сына вызвать скорую помощь. Прибывшие медики оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу», — пояснили в полиции.

В управлении уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения — заключение под стражу», — резюмировали в пресс-службе.
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