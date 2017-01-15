В Кузнецке мужчина задержан за рулем угнанного у сожительницы «ВАЗа» Криминал

Кузнецк, 15 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции Кузнецка Пензенской области задержали 37-летнего мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ-2106», угнанного у его сожительницы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, машина 42-летней женщины была похищена от дома на улице Куйбышева, при этом злоумышленник воспользовался оставленными внутри ключами.

«Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошен. Он признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту угона проводится проверка», — добавили в полиции.