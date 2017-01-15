14:39:27 Воскресенье, 15 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Кузнецке мужчина задержан за рулем угнанного у сожительницы «ВАЗа»

13:01 | 15.01.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 15 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции Кузнецка Пензенской области задержали 37-летнего мужчину за рулем автомобиля «ВАЗ-2106», угнанного у его сожительницы.

В Кузнецке мужчина задержан за рулем угнанного у сожительницы «ВАЗа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, машина 42-летней женщины была похищена от дома на улице Куйбышева, при этом злоумышленник воспользовался оставленными внутри ключами.

«Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошен. Он признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту угона проводится проверка», — добавили в полиции.
Актуальное
Читайте также
В Пензе женщину обокрал новый знакомый из бара Все семеро погибших в автокатастрофе под Саратовом являлись гражданами Киргизии
В Пензенской области пройдет образовательный форум школьников «Время действовать!» Ледовое поле в ФОКе в Нижнем Ломове намечено залить до 17 января
В Пензенской области в пяти образцах незамерзайки обнаружен метанол При храме в Каменке начнет работу центр поддержки семьи «Обернитесь!»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама