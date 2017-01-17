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В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 25 тыс. рублей в надежде на получение выплаты

13:09 | 17.01.2017 | Криминал

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. 74-летняя пенсионерка из Пензы лишилась 25 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, пообещавшего помочь оформить доверенность для получения денежной выплаты.

В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 25 тыс. рублей в надежде на получение выплаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник предложил женщине пройти к банкомату и выполнить его указания.

«Следуя инструкциям незнакомца, она совершила ряд операций, в результате которых с ее банковской карты были списаны деньги», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.
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