Приговоры по делу о незаконном сбыте спиртного почти на 30 млн. рублей вступили в силу Криминал

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговоры, которыми трое жителей Нижнеломовского района Наталья Лопасова, Александр Скоробогатов и Александр Смирнов осуждены к реальным срокам заключения за приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированной алкогольной продукции, а также за использование поддельных федеральных специальных и акцизных марок.

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«Установлено, что данные лица в сентябре–октябре 2015 года неоднократно приобретали в целях сбыта находившуюся в бутылках различного объема алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, но содержащую только поддельные. При этом какие-либо сопроводительные документы на нее отсутствовали. Продукция размещалась в различных помещениях на территории Нижнеломовского района, а затем реализовывалась покупателям», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что незаконным путем было продано более 177 тыс. бутылок спиртного на сумму более 29 млн. рублей.

«Преступная деятельность продавцов нелегального алкоголя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обысков было изъято более 70 тыс. бутылок на общую сумму более 10 млн. рублей», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что все трое подсудимых согласились с предъявленным обвинением, по их ходатайству уголовные дела были рассмотрены в особом порядке.

«В результате Александр Смирнов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы с штрафом 500 тыс. рублей, Александр Скоробогатов — к 2 годам с штрафом 250 тыс. рублей, Наталья Лопасова — к 2 годам и 10 месяцам с штрафом 500 тыс. рублей и с отсрочкой наказания в виде лишения свободы до достижения 14-летнего возраста ребенком. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Не согласившись с назначенным наказанием, Александр Скоробогатов, Александр Смирнов и адвокат последнего подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения. Приговоры вступили в законную силу 18 января», — резюмировала пресс-секретарь облсуда.