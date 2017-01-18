Жительница Кузнецка стала жертвой мошенничества при сдаче квартиры внаем Криминал

Кузнецк, 18 января 2017. PenzaNews. 55-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, разместившая на сайте Avito.ru объявление о сдаче квартиры внаем, стала жертвой мошенничества.

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«Ей позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет арендовать недвижимость, и попросила воспользоваться банкоматом под предлогом перечисления предоплаты. Следуя инструкциям незнакомки, женщина подключила услугу «Мобильный банк» к неизвестному ей номеру, после чего обнаружила списание со счета 21 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.