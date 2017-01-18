В Пензенской области водитель заплатит 200 тыс. рублей за езду в пьяном виде Криминал

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года, назначено 39-летнему жителю Пензенской области Камилю Храмову за езду в нетрезвом виде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения и подвергнут наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года. После окончания исполнения постановления он еще в течение года продолжал считаться подвергнутым административному наказанию. В этот период — 3 августа 2016 года — Камиль Храмов вновь сел за руль автомобиля «ВАЗ-21214», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на 716 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе он не справился с управлением и произвел столкновение с автомашиной «ВАЗ-2106».

«В результате ДТП его автомобиль опрокинулся на крышу», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, после этого злоумышленника привлекли к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Приговор не был обжалован и вступил в законную силу», — резюмировала она.