Мошенники выманили деньги у супругов из Пензы, выдумав историю про ДТП с их сыном Криминал

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Пожилые супруги из Пензы лишились денег, попавшись на уловку телефонных мошенников, которые убедили собеседников в том, что их сын стал участником ДТП.

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«В полицию обратилась с заявлением пожилая женщина. Она сообщила, что на ее телефон позвонил неизвестный. Его голос был похож на голос сына, поэтому она решила, что разговаривает с близким родственником, который проживает в Москве. Звонивший сказал, что сбил женщину, после чего передал трубку другому мужчине, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо перечислить 45 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что женщина хотела лично позвонить сыну, однако незнакомец начал оказывать на нее давление.

«Звонивший назвал счет абонентского номера сотовой связи, на который требовалось перечислить деньги. Поскольку сама пожилая женщина не могла выйти из дома, она попросила мужа вызвать такси, доехать до ближайшего терминала и перевести запрашиваемую сумму. Так он и сделал», — сказали в полиции.

В УМВД добавили, что по факту мошенничества организована проверка.