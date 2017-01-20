В Пензенской области суд отправил угонщика в колонию строгого режима Криминал

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 26-летний Михаил Гвоздев отправится в колонию строгого режима на 2,5 года за неправомерное завладение автомобилем в Пензенской области, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Михаил Гвоздев вечером 20 августа 2016 года — в период непогашенных судимостей за совершение хищений чужого имущества — находился в гостях у своего знакомого в селе Архангельском Городищенского района. После совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, он взял из его дома ключи от автомобиля «ВАЗ-2107» и поехал по федеральной трассе М5 «Урал», где не справился с управлением и произвел опрокидывание машины в кювет», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель в ДТП не пострадал и спустя некоторое время был задержан сотрудниками полиции.

«Осужденный не согласился с назначенным наказанием, сославшись в апелляционной жалобе на признание вины и наличие двоих малолетних детей. Однако суд второй инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу Михаила Гвоздева — без удовлетворения», — отметила Светлана Артамонова.