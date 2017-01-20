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Жительница Пензенской области пыталась обмануть государство при покупке лекарств

16:34 | 20.01.2017 | Криминал

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Жительница Сосновоборского района Пензенской области осуждена за покушение на мошенничество при получении выплат.

Жительница Пензенской области пыталась обмануть государство при покупке лекарств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проверки было установлено, что при оказании отделением Фонда социального страхования РФ гражданке госуслуги в виде оплаты расходов на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в ФСС были предоставлены фиктивные чеки на лекарственные средства на общую сумму более 26,5 тыс. рублей. На их основании женщине была произведена частичная оплата на сумму 22,5 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — пояснила собеседница агентства.
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