В Сердобске раскрыта кража телевизора, стиральной машинки и мебели из съемной квартиры Криминал

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу телевизора, стиральной машинки, стола и четырех стульев из сдаваемой внаем квартиры в доме на улице Энергетиков в Сердобске Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, имущество было вынесено неизвестными в период с июня 2016 года по январь 2017 года.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 28-летней жительницы Сердобска, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном. Похищенное у нее изъято», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту кражи проводится проверка.