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Суд рассмотрит дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на КПП Заречного

09:10 | 23.01.2017 | Криминал

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Обвинительное заключение по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве утверждено в Заречном Пензенской области.

Суд рассмотрит дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на КПП Заречного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что 55-летний житель Заречного во втором часу ночи 23 октября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, со стационарного телефона позвонил на городской номер узла связи войсковой части и сообщил старшему радиотелеграфисту заведомо ложные сведения о том, что в здании контрольно-пропускного пункта №5 города заложено взрывное устройство», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что после звонка на место выехали представители ряда ведомств, в том числе полиции, ФСБ и Росгвардии.

«Прибывшие до 4.00 того же дня предпринимали все необходимые меры по проверке указанного сообщения, поскольку угроза взрыва создавала опасность гибели людей, разрушения зданий, причинения значительного ущерба. Были проведены неотложные мероприятия по эвакуации людей, поиску и обезвреживанию взрывного устройства, временно была приостановлена деятельность КПП №5 города Заречного. В ходе осмотра здания и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Зареченский городской суд.
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