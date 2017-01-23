В Пензе экс-полицейский получил условный срок за продажу данных об умерших Криминал

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно назначено 46-летнему бывшему сотруднику дежурной части управления МВД России по городу Пензе за продажу ритуальному агенту данных об умерших.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, мужчина признан виновным в получении через посредника взятки в значительном размере за совершение незаконных действий.

«Следствием и судом установлено, что, занимая должность оперативного дежурного дежурной части УМВД России по городу Пензе, в связи с исполнением обязанностей он получал от граждан сведения о персональных данных лиц, умерших на подведомственной территории, и их родственниках, участвующих в погребении. Впоследствии эту конфиденциальную информацию он за денежное вознаграждение незаконно сообщал индивидуальной предпринимательнице, осуществляющей деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, чем способствовал заключению договоров об оказании ритуальных услуг с гражданами», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что если родные умерших заключали договор с предпринимательницей, то она или ее знакомый переводили на банковскую карту информатора вознаграждение в размере 3 тыс. или 6 тыс. рублей.

«Второй способ оплаты незаконных действий сотрудника полиции заключался в перечислении 5 тыс. рублей за каждое его суточное дежурство независимо от заключения договора по полученной информации», — добавила Людмила Фомина.

Она отметила, что с марта по сентябрь 2016 года дежурный в общей сложности получил в качестве взятки 125 тыс. рублей.

«Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по Пензенской области», — сказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону.

Людмила Фомина уточнила, что предпринимательница и ее знакомый-посредник признаны виновными в даче взятки сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере и приговорены соответственно к 4 и 3 годам лишения свободы условно.