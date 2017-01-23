Суд оштрафовал жителя Пензенской области, поднявшего руку на бывшую жену Криминал

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Сердобский городской суд Пензенской области назначил административный штраф в размере 10 тыс. рублей 45-летнему мужчине, ударившему бывшую супругу по лицу.

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«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, где он проживал вместе с бывшей женой, мужчина устроил ссору, в ходе которой умышленно нанес ей один удар лбом в область носа и кулаком в правый висок», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он добавил, что у потерпевшей были зафиксированы кровоподтеки в области правого глаза, спинки носа и другие телесные повреждения, которые не вменялись правонарушителю.

«Действия мужчины суд квалифицировал по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, постановление суда пока не вступило в законную силу.